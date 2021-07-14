Гендиректор "Рубина" не хотел бы, чтобы Слуцкий уходил из клуба ради сборной

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Руководство казанского "Рубина" не хочет, чтобы главный тренер команды Леонид Слуцкий ушел из клуба ради сборной России по футболу. Об этом журналистам рассказал гендиректор "Рубина" Рустем Сайманов.

8 июля Российский футбольный союз объявил о расторжении контракта с главным тренером национальной команды Станиславом Черчесовым. Сборная России на чемпионате Европы заняла последнее, четвертое место в группе B и не смогла выйти в плей-офф турнира.

"Что будет, если поступит официальное обращение по поводу Слуцкого? Конечно, не хочу, чтобы он уходил. У нас долгосрочный проект - столько сил и энергии тратим в клубе. Будет - дальше будем думать", - сказал Сайманов.

Ранее Слуцкий сказал, что не получал предложения возглавить сборную России. "У меня нет какой-то кандидатуры, я за кандидатуру, которая будет компетентной. Хотел бы, чтобы просто был специалист. Не надо говорить: "наш" или "иностранец", я за то, чтобы был хороший тренер", - отметил Сайманов.

"С [Курбаном] Бердыевым не обсуждали, не знаю, готов ли он. Не против, если будет он", - добавил гендиректор "Рубина".