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Футбол в России

Гендиректор "Рубина" не хотел бы, чтобы Слуцкий уходил из клуба ради сборной

Рустем Сайманов отметил, что в казанском клубе строят долгосрочный проект

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Руководство казанского "Рубина" не хочет, чтобы главный тренер команды Леонид Слуцкий ушел из клуба ради сборной России по футболу. Об этом журналистам рассказал гендиректор "Рубина" Рустем Сайманов.

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8 июля Российский футбольный союз объявил о расторжении контракта с главным тренером национальной команды Станиславом Черчесовым. Сборная России на чемпионате Европы заняла последнее, четвертое место в группе B и не смогла выйти в плей-офф турнира.

"Что будет, если поступит официальное обращение по поводу Слуцкого? Конечно, не хочу, чтобы он уходил. У нас долгосрочный проект - столько сил и энергии тратим в клубе. Будет - дальше будем думать", - сказал Сайманов.

Ранее Слуцкий сказал, что не получал предложения возглавить сборную России. "У меня нет какой-то кандидатуры, я за кандидатуру, которая будет компетентной. Хотел бы, чтобы просто был специалист. Не надо говорить: "наш" или "иностранец", я за то, чтобы был хороший тренер", - отметил Сайманов.

"С [Курбаном] Бердыевым не обсуждали, не знаю, готов ли он. Не против, если будет он", - добавил гендиректор "Рубина".

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Российский футболСлуцкий, Леонид Викторович
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