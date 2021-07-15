Перезарядка. Федоров сменил Никитина на посту главного тренера хоккейного клуба ЦСКА

ТАСС, 15 июля. Московский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) ЦСКА объявил о назначении на пост главного тренера команды трехкратного чемпиона мира и трехкратного обладателя Кубка Стэнли Сергея Федорова. Он сменил Игоря Никитина, который возглавлял команду с 2017 года и привел армейцев к победе в Кубке Гагарина в сезоне-2018/19.

"По итогам заседания наблюдательного совета главным тренером ЦСКА назначен Сергей Федоров, - заявил президент ЦСКА Игорь Есмантович, которого цитирует пресс-служба армейцев. - Клуб благодарит Игоря Никитина за проведенные в ЦСКА годы, проделанную работу и желает успехов в дальнейшей карьере".

Позднее в беседе с ТАСС президент ЦСКА объяснил, что причиной смены тренера стали неудовлетворительные результаты прошлого сезона. Армейский клуб вышел в финал плей-офф, где проиграл омскому "Авангарду" (2-4 в серии).

"Основная причина смены главного тренера - результат прошлого сезона: была поставлена задача выиграть кубок, - сказал Есмантович. - Задача перед ЦСКА всегда только первое место - не выиграли его [в прошлом сезоне], поэтому и сняли главного тренера. Почему была выбрана кандидатура Сергея Федорова? В хоккейном клубе ЦСКА есть наблюдательный совет, который обсуждал кандидатуру Сергея Викторовича на этот пост и который утвердил его".

В качестве игрока Федоров выступал за московский ЦСКА и магнитогорский "Металлург". В Национальной хоккейной лиге (НХЛ) он играл за "Детройт", с которым трижды становился обладателем Кубка Стэнли (1997, 1998, 2002), "Анахайм", "Коламбус" и "Вашингтон". Всего в НХЛ Федоров провел 1 248 матчей, в которых набрал 1 179 очков (483 гола + 696 результативных передач). В 1994 году он первым из европейцев стал обладателем "Харт Трофи" - приза, который вручается самому ценному игроку по итогам регулярного чемпионата НХЛ.

"Я очень рад за него, он был потрясающим игроком, у него есть хорошее понимание хоккея, так что я думаю, что у него хорошо получится, - сказал ТАСС девятикратный обладатель Кубка Стэнли в качестве главного тренера Скотти Боумэн, который работал с Федоровым в "Детройте". - Я думаю, он поймет, что вокруг него есть люди, которые могут ему помочь [начать тренерскую карьеру]. У него хорошая репутация, он отличный человек, и, думаю, игроки будут уважать его".

Что ждет ЦСКА с Федоровым

Федоров работает в системе ЦСКА с 2012 года. С 2013 года он является членом наблюдательного совета клуба, также специалист занимал пост главного менеджера по кадрам и спорту.