Перезарядка. Федоров сменил Никитина на посту главного тренера хоккейного клуба ЦСКА

ТАСС, 15 июля. Московский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) ЦСКА объявил о назначении на пост главного тренера команды трехкратного чемпиона мира и трехкратного обладателя Кубка Стэнли Сергея Федорова. Он сменил Игоря Никитина, который возглавлял команду с 2017 года и привел армейцев к победе в Кубке Гагарина в сезоне-2018/19.
"По итогам заседания наблюдательного совета главным тренером ЦСКА назначен Сергей Федоров, - заявил президент ЦСКА Игорь Есмантович, которого цитирует пресс-служба армейцев. - Клуб благодарит Игоря Никитина за проведенные в ЦСКА годы, проделанную работу и желает успехов в дальнейшей карьере".
Позднее в беседе с ТАСС президент ЦСКА объяснил, что причиной смены тренера стали неудовлетворительные результаты прошлого сезона. Армейский клуб вышел в финал плей-офф, где проиграл омскому "Авангарду" (2-4 в серии).
"Основная причина смены главного тренера - результат прошлого сезона: была поставлена задача выиграть кубок, - сказал Есмантович. - Задача перед ЦСКА всегда только первое место - не выиграли его [в прошлом сезоне], поэтому и сняли главного тренера. Почему была выбрана кандидатура Сергея Федорова? В хоккейном клубе ЦСКА есть наблюдательный совет, который обсуждал кандидатуру Сергея Викторовича на этот пост и который утвердил его".
В качестве игрока Федоров выступал за московский ЦСКА и магнитогорский "Металлург". В Национальной хоккейной лиге (НХЛ) он играл за "Детройт", с которым трижды становился обладателем Кубка Стэнли (1997, 1998, 2002), "Анахайм", "Коламбус" и "Вашингтон". Всего в НХЛ Федоров провел 1 248 матчей, в которых набрал 1 179 очков (483 гола + 696 результативных передач). В 1994 году он первым из европейцев стал обладателем "Харт Трофи" - приза, который вручается самому ценному игроку по итогам регулярного чемпионата НХЛ.
"Я очень рад за него, он был потрясающим игроком, у него есть хорошее понимание хоккея, так что я думаю, что у него хорошо получится, - сказал ТАСС девятикратный обладатель Кубка Стэнли в качестве главного тренера Скотти Боумэн, который работал с Федоровым в "Детройте". - Я думаю, он поймет, что вокруг него есть люди, которые могут ему помочь [начать тренерскую карьеру]. У него хорошая репутация, он отличный человек, и, думаю, игроки будут уважать его".
Что ждет ЦСКА с Федоровым
Федоров работает в системе ЦСКА с 2012 года. С 2013 года он является членом наблюдательного совета клуба, также специалист занимал пост главного менеджера по кадрам и спорту.
Двукратный олимпийский призер и финалист Кубка Стэнли Павел Буре уверен, что при Федорове ЦСКА начнет играть в более зрелищный и атакующий хоккей. "Сергей много лет в ЦСКА, был в курсе всех дел команды и клуба, участвовал в тренировочном процессе. У него есть свой взгляд на хоккей. Уверен, армейцы теперь будут играть в более атакующий хоккей и более зрелищно", - сказал Буре, комментарий которого приводит газета "Спорт-Экспресс".
Сам Федоров планирует ставить команде классический "армейский хоккей". "Он будет и должен быть цсковским - азартным, быстрым. Соперник должен чувствовать давление во всех точках площадки, с шайбой мы или без нее", - сказал 51-летний специалист в интервью телеканалу "Матч ТВ".
Федоров ранее не занимал должности главного тренера. Работа во главе ЦСКА станет для него первым опытом. "Может ли отсутствие тренерского опыта стать проблемой? Не думаю. Все будет зависеть от того, какими специалистами он себя окружит. У него есть хватка и умение создавать атмосферу, жить в коллективе. Это дает основание ждать от него успехов", - сказал двукратный олимпийский чемпион и пятикратный чемпион мира, бывший главный тренер московского ЦСКА и сборной России Вячеслав Быков, комментарий которого приводит "Спорт-Экспресс".
"Насколько он может стать успешным в этой роли? Главному тренеру нужен талант. Поэтому если ты был хорошим игроком, я думаю, что ты будешь неплохим тренером, потому что ты знаешь, что необходимо, чтобы побеждать", - считает Боумэн.
Будущее Никитина туманно
Никитин возглавлял команду с 2017 года. Всего на его счету четыре сезона во главе ЦСКА, в трех из которых армейцы выходили в финал плей-офф. В сезоне-2018/19 Никитин привел ЦСКА к первому в истории клуба Кубку Гагарина.
"Уход Никитина? Я прочитал формулировку о том, что на его уход повлиял результат последнего сезона. Ну, конечно, от команды ожидали большего с такой финансовой подушкой, которая есть у ЦСКА", - цитирует слова бывшего главного тренера сборной России Владимира Плющева "Газета.Ru".
Сам Никитин не комментирует свою отставку, а члены наблюдательного совета не распространяются о подробностях такого решения. "Все, что могу сейчас сказать: было заседание наблюдательного совета, на котором решили пойти на такой шаг. Почему расстались с Игорем Никитиным? Пока не могу сообщить эти подробности", - приводит слова члена наблюдательного совета ЦСКА, советника президента клуба, двукратного олимпийского чемпиона Борис Михайлов "Спорт-Экспресс".
ЦСКА начнет подготовку к новому сезону 15 июля с углубленного медицинского обследования. Позднее армейцы проведут несколько тренировочных сборов в Москве и Минске, а также два товарищеских матча против московского "Спартака" и омского "Авангарда", а затем примут участие в традиционном Кубке мэра Москвы. "Предварительно могу сказать, что кардинальных изменений в планах подготовки к сезону не появится. А дальше, конечно, возможны некоторые корректировки", - сказал Федоров.
Новый сезон КХЛ стартует 1 сентября. В матче открытия ЦСКА в Балашихе сыграет против "Авангарда".