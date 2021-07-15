Тренер "Спартака" Витория еще не определился с основной парой центральных защитников

"Ситуация с Георгием [Джикией] точно такая же, как с [Романом] Зобниным и [Александром] Соболевым. Они вернулись из сборной, поэтому мы постепенно внедряем их в рабочий процесс, наращиваем игровое время, пока что не могу сказать, какая пара центральных защитников будет главной, - сказал Витория. - Могу точно сказать, что нам нужны будут все игроки, а не только 11 игроков стартового состава. У нас впереди и еврокубки, и чемпионат, до декабря мы сыграем от 26 до 28 матчей, нам нужны все, я очень рад, что ребята полностью выкладываются на тренировках, это очень хорошо".

24 мая "Спартак" объявил о заключении контракта с 51-летним португальцем на два года. Он сменил на посту главного тренера немца Доменико Тедеско.

"Спартак" по итогам прошлого сезона занял второе место в чемпионате России и сыграет в квалификации Лиги чемпионов. В первом туре чемпионата России "Спартак" 24 июля в гостях сыграет с казанским "Рубином".