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НБА

"Милуоки" обыграл "Финикс" и сравнял счет в финальной серии плей-офф НБА

Четвертая встреча завершилась со счетом 109:103
Яннис Адетокунбо AP Photo/Aaron Gash
Описание
Яннис Адетокунбо
© AP Photo/Aaron Gash

ТАСС, 15 июля. "Милуоки" дома со счетом 109:103 обыграл "Финикс" в четвертом матче финальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Самым результативным игроком встречи стал атакующий защитник "Финикса" Девин Букер, набравший 42 очка. Форвард "Милуоки" Яннис Адетокунбо оформил дабл-дабл (26 очков + 14 подборов), его одноклубник Крис Миддлтон набрал 40 очков.

Счет в серии до четырех побед стал равным - 2-2. Пятый матч пройдет в ночь на 18 июля в Финиксе.

"Финикс" вышел в финал плей-офф впервые за 28 лет. В сезоне-1992/93 команда в решающей серии проиграла "Чикаго" (2-4). "Милуоки" вышел в финал впервые с сезона-1973/74, тогда команда уступила "Бостону" (3-4). Клуб становился чемпионом НБА в 1971 году.

По итогам регулярного чемпионата "Финикс" занял вторую строчку в таблице Западной конференции, в первом раунде клуб обыграл действующего чемпиона "Лос-Анджелес Лейкерс" (4-2), во втором - "Денвер" (4-0), в полуфинале - "Лос-Анджелес Клипперс" (4-2). "Милуоки" стал третьим на Востоке и в плей-офф победил "Майами" (4-0), "Бруклин" (4-3) и "Атланту" (4-2).

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