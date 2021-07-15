"Милуоки" обыграл "Финикс" и сравнял счет в финальной серии плей-офф НБА

Счет в серии до четырех побед стал равным - 2-2. Пятый матч пройдет в ночь на 18 июля в Финиксе.

"Финикс" вышел в финал плей-офф впервые за 28 лет. В сезоне-1992/93 команда в решающей серии проиграла "Чикаго" (2-4). "Милуоки" вышел в финал впервые с сезона-1973/74, тогда команда уступила "Бостону" (3-4). Клуб становился чемпионом НБА в 1971 году.

По итогам регулярного чемпионата "Финикс" занял вторую строчку в таблице Западной конференции, в первом раунде клуб обыграл действующего чемпиона "Лос-Анджелес Лейкерс" (4-2), во втором - "Денвер" (4-0), в полуфинале - "Лос-Анджелес Клипперс" (4-2). "Милуоки" стал третьим на Востоке и в плей-офф победил "Майами" (4-0), "Бруклин" (4-3) и "Атланту" (4-2).