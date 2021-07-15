Матыцин надеется, что отстраненные пловцы Андрусенко и Кудашев примут участие в Олимпиаде

ХАБАРОВСК, 15 июля. /ТАСС/. Министр спорта России Олег Матыцин выразил надежду, что отстраненные за нарушение антидопинговых правил пловцы Вероника Андрусенко и Александр Кудашев примут участие в Олимпийских играх в Токио. Об этом Матыцин заявил журналистам.

В среду Международная федерация плавания (FINA) временно отстранила от соревнований Андрусенко и Кудашева за нарушение антидопинговых правил. Отмечается, что это было сделано на основании данных Всемирного антидопингового агентства (WADA), полученных из московской антидопинговой лаборатории (LIMS).

"Как бы ситуация не складывалась, нужна юридически основанная позиция. Важный фактор - взаимодействие с Международной федерацией плавания, надеемся, что вопросы решатся успешно и они примут участие [в Олимпийских играх]", - заявил Матыцин.

В апреле 2020 года WADA объявило о завершении расследования в отношении 298 российских спортсменов на основе базы данных LIMS, которая содержит результаты их проверки на допинг за период с 2012 по 2015 год. Собранная информация была передана международным спортивным федерациям. На основании LIMS были открыты 298 допинговых дел, под подозрение попали спортсмены, представляющие 27 видов спорта.

Андрусенко 30 лет, она является серебряным (2017) и бронзовым (2013) призером чемпионатов мира. Кроме того, на счету россиянки две золотые награды Универсиады в Казани (2013). 25-летний Кудашев является обладателем серебряной и бронзовой медалей чемпионата мира 2013 года, а также чемпионом Универсиады (2019). Оба спортсмена попали в состав сборной России для участия в Олимпийских играх в Токио, которые пройдут с 23 июля по 8 августа.