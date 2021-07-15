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Олимпиада в Токио

Матыцин надеется, что в ситуации с регбистками неожиданностей больше не будет

Ранее источник ТАСС сообщил, что женская сборная России по регби-7 была изолирована в городе Мунаката на юго-западе Японии из-за выявления заражения коронавирусом у массажиста команды
Министр спорта РФ Олег Матыцин Виталий Невар/ТАСС
Описание
Министр спорта РФ Олег Матыцин
© Виталий Невар/ТАСС

ХАБАРОВСК, 15 июля. /ТАСС/. Российские регбистки проходят тесты от коронавируса, все надеются, что неожиданностей больше не будет. Об этом журналистам сообщил министр спорта РФ Олег Матыцин.

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Ранее источник ТАСС сообщил, что женская сборная России по регби-7 была изолирована в городе Мунаката на юго-западе Японии из-за выявления заражения коронавирусом у массажиста команды. В федерации сообщили, что спортсменки прошли первые тесты, которые были отрицательными.

"Очень жесткие регламенты, в настоящее время спортсменки тестируется. Тесты отрицательные, надеемся, что без неожиданностей", - сказал он.

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