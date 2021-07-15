Матыцин надеется, что в ситуации с регбистками неожиданностей больше не будет

ХАБАРОВСК, 15 июля. /ТАСС/. Российские регбистки проходят тесты от коронавируса, все надеются, что неожиданностей больше не будет. Об этом журналистам сообщил министр спорта РФ Олег Матыцин.

Ранее источник ТАСС сообщил, что женская сборная России по регби-7 была изолирована в городе Мунаката на юго-западе Японии из-за выявления заражения коронавирусом у массажиста команды. В федерации сообщили, что спортсменки прошли первые тесты, которые были отрицательными.

"Очень жесткие регламенты, в настоящее время спортсменки тестируется. Тесты отрицательные, надеемся, что без неожиданностей", - сказал он.