Глава Хабаровского края попросил поддержки у Минспорта РФ по двум объектам

ХАБАРОВСК, 15 июля. /ТАСС/. Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев на встрече 15 июля попросил министра спорта РФ Олега Матыцина о поддержке проекта строительства 50-метрового бассейна и реконструкции легкоатлетического манежа.

"Есть несколько запросных позиций. Есть легкоатлетический манеж стадиона имени Ленина в Хабаровске, очень удачно расположенный. Сегодня износ 50%, мы не хотим ждать, когда он будет изношен до 80-90%, а начать работу уже сегодня. Мы предлагаем приступить к тому, чтобы хотя бы с 2023 года начать процесс реконструкции и закончить к 2025 году", - сказал Дегтярев.

Он также попросил поддержки в строительстве 50-метрового тренировочного бассейна с трибунами на 500 мест.

Всего на территории края функционирует 2 834 спортивных сооружения. В их числе более 500 стандартных спортивных залов, 140 футбольных полей, 68 бассейнов, 15 стадионов, 16 лыжных баз, семь арен с искусственным льдом. Строительство современных спортивных сооружений продолжается, одно из них - Региональный центр развития спорта в Комсомольске-на-Амуре, два объекта которого сдадут в конце этого года.

В эти дни в городе проходят Всероссийские соревнования, чемпионат и первенство страны по велоспорту среди женщин и юниорок. В преддверии Олимпиады в Токио Дегтярев выступил с инициативой провести тренировочные сборы для команд в Хабаровске. Разница во времени с Японией составляет один час, схожие климатические условия делают Хабаровский край идеальной площадкой для адаптации спортсменов. В регион прибыли четыре сборных России - фехтовальщики, национальные команды по прыжкам на батуте, маунтинбайку и велоспорту BMX.