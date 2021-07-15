Пилотажная группа "Голубой импульс" будет летать в небе над Токио в день старта Олимпиады

ТОКИО, 15 июля. /ТАСС/. Японская авиационная пилотажная группа "Голубой импульс" будет летать в небе над Токио в дни открытия летних Олимпийских и Паралимпийских игр. Об этом в четверг объявила токийская администрация.

Отмечается, что пилотажная группа появится в небе над Токио 23 июля и 24 августа - в дни открытия летних Олимпийских и Паралимпийских игр. Ожидается, что "Голубой импульс" пролетит, в частности, над олимпийским стадионом и нарисует в небе олимпийские кольца.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии состязания перенесли на год, теперь они состоятся с 23 июля по 8 августа. Организаторы решили проводить Игры без иностранных болельщиков, местных зрителей также не допустят на олимпийские мероприятия в шести японских префектурах, включая Токио.