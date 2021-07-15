Нарушения антидопинговых правил пловцами Андрусенко и Кудашевым относятся к 2014 году

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Российские пловцы Вероника Андрусенко и Александр Кудашев временно отстранены за нарушения антидопинговых правил, которые были совершены в 2014 году. Об этом ТАСС сообщил президент Всероссийской федерации плавания (ВФП) Владимир Сальников.

В среду Международная федерация плавания (FINA) временно отстранила от соревнований Андрусенко и Кудашева за нарушение антидопинговых правил. Отмечается, что это было сделано на основании данных Всемирного антидопингового агентства (WADA), полученных из московской антидопинговой лаборатории (LIMS). Спортсмены в составе национальной сборной готовились к стартующим 23 июля Олимпийским играм в Токио.

"Мы определились с адвокатами, сформирована команда из ведущих российских и иностранных спортивных юристов, - сообщил Сальников. - Вся процедура уже идет - как только мы получили информацию от FINA, что возможно нарушение и что оно ведет к временному отстранению. Нарушения относятся к 2014 году, они связаны с несоответствием записи системы LIMS. Это не какое-то свежее нарушение, это давняя история, и обвинения в нарушении связаны с несоответствием данных".

"Связи со всеми заинтересованными лицами уже налажены. Надеемся, что вопрос будет решен до старта Олимпиады, все необходимое уже делается", - добавил собеседник агентства.

Андрусенко 30 лет, она специализируется на плавании баттерфляем и вольным стилем. Является призером чемпионатов мира и Европы, чемпионкой Европы в плавании на короткой воде. Кудашеву 25 лет, он специализируется на плавании баттерфляем, является призером юношеских международных соревнований.