Футбольный судья Брых завершил международную карьеру

Брых планирует продолжить судить матчи чемпионата Германии.

"Я решил не судить еще один турнир и завершить международную карьеру в конце года, - сказал Брых. - С нетерпением жду предстоящего сезона в бундеслиге".

На прошедшем чемпионате Европы Брых работал на пяти играх, в том числе на полуфинальном матче между сборными Италии и Испании (1:1, 4:2 по пенальти). На групповом этапе немец был главным арбитром на матчах Нидерланды - Украина (3:2) и Финляндия - Бельгия (0:2). В 1/8 финала Брых судил игру сборных Бельгии и Португалии (1:0), а в четвертьфинале - матч между украинцами и англичанами (0:4).

Брых является судьей Международной федерации футбола (ФИФА) с 2007 года. В сезоне-2016/17 немец судил финальный матч Лиги чемпионов между итальянским "Ювентусом" и испанским "Реалом" (1:4). Также Брых был главным арбитром финального матча Лиги Европы в сезоне-2013/14 между испанской "Севильей" и португальской "Бенфикой" (0:0, 4:2 по пенальти).