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Допинг в спорте

Источник: документы по делу пловцов Андрусенко и Кудашева направили в CAS

Ранее стало известно, что спортсмены временно отстранены от соревнований за нарушение антидопинговых правил
© EPA-EFE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Адвокаты временно отстраненных российских пловцов Вероники Андрусенко и Александра Кудашева направили в Спортивный арбитражный суд (CAS) документы по делу спортсменов. Об этом сообщил источник ТАСС.

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В среду Международная федерация плавания (FINA) временно отстранила от соревнований Андрусенко и Кудашева за нарушение антидопинговых правил. Отмечается, что это было сделано на основании данных Всемирного антидопингового агентства (WADA), полученных из московской антидопинговой лаборатории (LIMS). Спортсмены в составе национальной сборной готовились к стартующим 23 июля Олимпийским играм в Токио.

"Все правовые процедуры в CAS, целью которых является допуск пловцов к Играм, уже инициированы, - сказал собеседник ТАСС. - Соответствующие документы уже направлены".

Ранее президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников сообщил ТАСС, что эти нарушения относятся к 2014 году.

Андрусенко 30 лет, она специализируется на плавании баттерфляем и вольным стилем. Является призером чемпионатов мира и Европы, чемпионкой Европы в плавании на короткой воде. Кудашеву 25 лет, он специализируется на плавании баттерфляем, является призером юношеских международных соревнований.

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