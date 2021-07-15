Источник: документы по делу пловцов Андрусенко и Кудашева направили в CAS

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Адвокаты временно отстраненных российских пловцов Вероники Андрусенко и Александра Кудашева направили в Спортивный арбитражный суд (CAS) документы по делу спортсменов. Об этом сообщил источник ТАСС.

Сальников: национальная федерация сделает все для оправдания пловцов Андрусенко и Кудашева

В среду Международная федерация плавания (FINA) временно отстранила от соревнований Андрусенко и Кудашева за нарушение антидопинговых правил. Отмечается, что это было сделано на основании данных Всемирного антидопингового агентства (WADA), полученных из московской антидопинговой лаборатории (LIMS). Спортсмены в составе национальной сборной готовились к стартующим 23 июля Олимпийским играм в Токио.

"Все правовые процедуры в CAS, целью которых является допуск пловцов к Играм, уже инициированы, - сказал собеседник ТАСС. - Соответствующие документы уже направлены".

Ранее президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников сообщил ТАСС, что эти нарушения относятся к 2014 году.

Андрусенко 30 лет, она специализируется на плавании баттерфляем и вольным стилем. Является призером чемпионатов мира и Европы, чемпионкой Европы в плавании на короткой воде. Кудашеву 25 лет, он специализируется на плавании баттерфляем, является призером юношеских международных соревнований.