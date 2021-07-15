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Евро-2020

ВЦИОМ: большинство россиян не впечатлило выступление сборной России на Евро

Национальная команда заняла в своей группе последнее место и не сумела выйти в плей-офф турнира

ТАСС, 15 июля. Почти половина россиян считает очень слабой игру сборной России на чемпионате Европы по футболу, еще 17% говорят о том, что сборная сыграла вполсилы. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные в четверг на сайте организации.

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"Россияне, следившие за чемпионатом, в основном считают, что наша сборная сыграла (на Евро-2020 - прим. ТАСС) совсем слабо (47%) или могла бы показать и более достойный результат (17%). При этом 9% ответили, что сборная добилась максимального результата для своего сегодняшнего состояния", - говорится в сообщении.

По мнению 23% опрошенных, большие зарплаты, которые не зависят от качества игры, стали главной причиной неудовлетворительного результата сборной. Ошибки тренера (18%), отсутствие мотивации (13%) и состав сборной (13%) также названы причинами такого выступления российских игроков.

Положительно работу главного тренера национальной команды Станислава Черчесова оценивают 36% россиян. Плохой его деятельность в качестве тренера сборной назвали 30%. Почти половина (46%) поддерживает решение Российского футбольного союза (РФС) расторгнуть с ним контракт. Сборную страны должен возглавить отечественный тренер, считают 49% россиян. Около трети (32%) не считают важным, будет ли специалист из России или из другой страны.

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Болели за российскую сборную две трети соотечественников (66%). Россияне также поддерживали сборные Италии (38%), Англии (14%) и Украины (13%). В тройку лучших игроков чемпионата, по мнению опрошенных, входят Криштиану Роналду (6%), Джанлуиджи Доннарумма (5%) и Артем Дзюба (4%). "Вердикт болельщиков для нашей сборной - это провал, тренера поменяли правильно, хотя отношение к нему неоднозначное (еще не до конца забыт относительный успех сборной на ЧМ-2018), а главная причина - в игроках и несоответствии их материального положения результатам, которые они показывают на футбольном поле", - приводятся на сайте организации слова генерального директора Фонда ВЦИОМ Константина Абрамова.

За чемпионатом Европы по футболу следило 63% опрошенных, четверть из них смотрела отдельные матчи. В целом, большинство россиян (53%) относится к футболу с безразличием, постоянных футбольных болельщиков оказалось только 7%. От случая к случаю этим видом спорта интересуются 39%, больше всего их в возрасте 25-34 лет (41%).

Всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 12 июля 2021 года. В нем приняли участие 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет. Метод проведения - телефонное интервью со случайной выборкой номеров. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

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