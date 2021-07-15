Жеребьевка чемпионата мира по волейболу 2022 года пройдет в Москве 30 сентября

ТАСС, 15 июля. Жеребьевка мужского чемпионата мира по волейболу 2022 года пройдет в Москве 30 сентября. Об этом сообщает пресс-служба Всероссийской федерации волейбола (ВФВ).

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"Мы с радостью ожидаем церемонии жеребьевки, на которой будет определен состав групп чемпионата мира, - сказал президент Международной федерации волейбола (FIVB) Ари Граса. - Это ключевой этап подготовки всемирно известного турнира, который пройдет в десяти городах России. С нетерпением ждем грандиозного праздника волейбола во время церемонии жеребьевки и, конечно же, во время самого чемпионата мира. Россия известна как отличный организатор масштабных спортивных мероприятий, и уверенно движется к тому, чтобы провести турнир на высоком уровне".

Чемпионат мира пройдет в России с 26 августа по 11 сентября 2022 года. Матчи примут 10 городов: Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Ярославль, Казань, Екатеринбург, Уфа, Новосибирск, Кемерово, Красноярск.

Участниками чемпионата станут 24 национальные сборные. Формат турнира предусматривает два групповых этапа и "Финал шести" в Москве.

На данный момент участие в чемпионате мира гарантировали сборные России (как страна - хозяйка турнира) и Польши (действующий чемпион мира). На континентальных турнирах будет разыграно 10 путевок, остальные 12 команд будут отобраны на основании рейтинга Международной федерации волейбола (FIVB).