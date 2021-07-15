Третьяк: Федоров хорошо разбирается в хоккее, но ему будет сложно на посту тренера ЦСКА

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Трехкратный чемпион мира и трехкратный обладатель Кубка Стэнли Сергей Федоров хорошо разбирается в хоккее, но ему будет сложно в должности главного тренера московского ЦСКА. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации хоккея России (ФХР) и член наблюдательного совета ЦСКА Владислав Третьяк.

В среду московский клуб объявил о назначении Федорова на пост главного тренера команды. В этой должности 51-летний специалист сменил Игоря Никитина, который возглавлял команду с 2017 года и привел ее к победе в Кубке Гагарина в сезоне-2018/19.

"Результат прошлого сезона был признан неудовлетворительным, поэтому наблюдательный совет решил, что Сергей Федоров возглавит ЦСКА, - сказал Третьяк. - Он был генеральным менеджером и, хотя у него не очень много тренерского опыта, всегда был в теме, прошел большую школу как игрок. Я на многих матчах с ним сидел, считаю, он действительно очень хорошо разбирается в хоккее. Конечно, я думаю, что ему будет очень сложно, но хотелось бы пожелать ему удачи, потому что ЦСКА ставит только задачу выиграть Кубок Гагарина".

В качестве игрока Федоров выступал за московский ЦСКА и магнитогорский "Металлург". В Национальной хоккейной лиге (НХЛ) он играл за "Детройт", с которым трижды становился обладателем Кубка Стэнли (1997, 1998, 2002), "Анахайм", "Коламбус" и "Вашингтон". Всего в НХЛ Федоров провел 1 248 матчей, в которых набрал 1 179 очков (483 гола + 696 результативных передач). В 1994 году он первым из европейцев стал обладателем "Харт Трофи" - приза, который вручается самому ценному игроку по итогам регулярного чемпионата НХЛ.

Федоров является трехкратным чемпионом мира (1989, 1990, 2008) и серебряным (2010) призером мирового первенства. Также в его активе серебряная (1998) и бронзовая (2002) медали Олимпийских игр.