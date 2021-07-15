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РФС намерен определиться с новым главным тренером сборной России до 23 июля

Ранее национальную команду возглавлял Станислав Черчесов, контракт с которым был расторгнут 8 июля
Президент РФС Александр Дюков Петр Ковалев/ТАСС
Описание
Президент РФС Александр Дюков
© Петр Ковалев/ТАСС

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Российский футбольный союз (РФС) планирует определиться с новым главным тренером национальной сборной до старта чемпионата страны. Об этом журналистам по итогам заседания исполкома РФС заявил президент организации Александр Дюков.

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8 июля РФС сообщил о расторжении контракта со Станиславом Черчесовым, который возглавлял национальную команду с августа 2016 года. На прошедшем чемпионате Европы сборная России заняла последнее, четвертое место в группе В и не вышла в плей-офф.

"Мы планируем завершить работу по поиску тренера и подписать контракт до начала чемпионата России", - сказал Дюков.

Новый сезон Тинькофф - Российской премьер-лиги стартует 23 июля.

Ближайшую игру национальная команда проведет в отборе на мировое первенство 2022 года - 1 сентября россияне в Москве на стадионе "Лужники" сыграют с хорватами.

Сборная России занимает второе место в таблице отборочной группы Н, набрав по итогам трех матчей шесть очков. Лидируют хорваты (6), третье место занимает команда Словакии (5), четвертое - команда Кипра (4), на пятой позиции располагаются словенцы (3), замыкает таблицу сборная Мальты (1).

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Дюков, Александр Валерьевич
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