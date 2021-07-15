Представлен список 33 лучших футболистов прошедшего сезона в России

В число 11 лучших игроков по позициям вошли вратарь Юрий Дюпин ("Рубин"), защитники Марио Фернандес (ЦСКА), Ведран Чорлука ("Локомотив"), Ярослав Ракицкий и Дуглас Сантос (оба - "Зенит), полузащитники Денис Макаров и Хвича Кварацхелия (оба - "Рубин"), Кристиан Нобоа ("Сочи"), Гжегож Крыховяк ("Локомотив"), нападающие Артем Дзюба и Сердар Азмун (оба - "Зенит").

Полностью список 33 лучших футболистов выглядит следующим образом:

вратари - Юрий Дюпин ("Рубин"), Илья Лантратов ("Химки"), Игорь Акинфеев (ЦСКА);

правые защитники - Марио Фернандес (ЦСКА), Вячеслав Караваев ("Зенит"), Дмитрий Рыбчинский ("Локомотив");

правые центральные защитники - Ведран Чорлука ("Локомотив"), Деян Ловрен ("Зенит"), Самуэль Жиго ("Спартак");

левые центральные защитники - Ярослав Ракицкий ("Зенит"), Георгий Джикия ("Спартак"), Пабло Кастро ("Локомотив");

левые защитники - Дуглас Сантос ("Зенит"), Илья Самошников ("Рубин"), Лукас Айртон ("Спартак");

правые полузащитники - Денис Макаров ("Рубин"), Малком ("Зенит"), Вандерсон ("Краснодар");

правые центральные полузащитники - Кристиан Нобоа ("Сочи"), Вильмар Барриос и Вендел (оба - "Зенит");

левые центральные полузащитники - Гжегож Крыховяк ("Локомотив"), Никола Влашич (ЦСКА), Магомед Оздоев ("Зенит");

левые полузащитники - Хвича Кварацхелия ("Рубин"), Даниил Лесовой ("Динамо"), Чидера Эджуке (ЦСКА);

правые нападающие - Артем Дзюба ("Зенит"), Джордже Деспотович ("Рубин"), Александр Соболев ("Спартак");

левые нападающие - Сердар Азмун ("Зенит"), Джордан Ларссон ("Спартак"), Федор Смолов ("Локомотив").

"Зенит" в списке 33 лучших игроков прошлого сезона представлен 10 футболистами (четверо из них заняли первые места на своих позициях). По пять игроков представляют "Рубин" (три первых места), "Локомотив" (два) и "Спартак" (ни одного). Еще четырьмя футболистами в списке представлен ЦСКА (одно первое место). От "Сочи" в перечень лучших попал один игрок, признанный лучшим на своей позиции; также одним футболистом в списке представлены "Химки", "Краснодар" и "Динамо" (ни одного первого места на своих позициях).

Сезон-2020/21 в Тинькофф - Российской премьер-лиге завершился 16 мая. Новый сезон стартует 17 июля матчем за Олимп - Суперкубок России, в котором встретятся действующий чемпион страны петербургский "Зенит" и обладатель Бетсити - Кубка России московский "Локомотив". Сезон-2021/22 в премьер-лиге стартует 23 июля матчем между "Ростовом" и "Динамо".