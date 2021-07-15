Исполком РФС признал неудовлетворительными результаты сборной России на Евро

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Исполнительный комитет Российского футбольного союза (РФС) признал неудовлетворительными результаты национальной сборной на чемпионате Европы. Об этом журналистам по итогам заседания исполкома РФС заявил президент организации Александр Дюков.

Сборная России на чемпионате Европы заняла последнее, четвертое место в группе B и не смогла пробиться в плей-офф. 8 июля РФС сообщил о расторжении контракта со Станиславом Черчесовым, который возглавлял национальную команду с августа 2016 года.

"Оценка результата работы - неудовлетворительная, - сказал Дюков. - Исполком поблагодарил Черчесова за пять лет работы. В памяти у нас останется чемпионат мира 2018 года, выступление сборной на нем останется яркой страницей".

Дюков добавил, что решение о расторжении контракта с Черчесовым было принято не на эмоциях.

На чемпионате мира 2018 года сборная России дошла до четвертьфинала, где проиграла в серии пенальти хорватам.