{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Олимпиада в Токио

Отстраненный пловец Кудашев заявил, что продолжает подготовку к Олимпиаде

По словам спортсмена, он верит в положительный для себя исход разбирательства
Александр Кудашев Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Александр Кудашев
© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Временно отстраненный пловец Александр Кудашев продолжает подготовку к Олимпиаде и верит в положительный исход разбирательства его дела о нарушении антидопинговых правил. Об этом он заявил ТАСС.

На эту тему

В среду Международная федерация плавания (FINA) временно отстранила от соревнований Веронику Андрусенко и Кудашева за нарушение антидопинговых правил.

"Я занимаюсь плаванием с 5 лет, с 15 лет в сборной, и всю свою плавательную жизнь я был за честный и чистый спорт, никогда не принимал запрещенных препаратов, я против употребления запрещенных веществ, - сказал Кудашев. - Я сдаю тесты на допинг уже более 10 лет и никогда не был ни в чем замечен. Письмо о моем отстранении стало большой неожиданностью и повергло меня в шок. Верю в положительный исход, поэтому продолжаю подготовку к Олимпиаде".

Теги
Олимпиада в Токио
Футбол в России
Новый формат проведения чемпионата России по футболу может вступить в силу в 2022 году
В РФС заявили, что окончательное решение необходимо принять до 15 сентября
Новый формат проведения чемпионата России по футболу может вступить в силу в 2022 году
Читать полностью