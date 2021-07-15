Отстраненный пловец Кудашев заявил, что продолжает подготовку к Олимпиаде

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Временно отстраненный пловец Александр Кудашев продолжает подготовку к Олимпиаде и верит в положительный исход разбирательства его дела о нарушении антидопинговых правил. Об этом он заявил ТАСС.

В среду Международная федерация плавания (FINA) временно отстранила от соревнований Веронику Андрусенко и Кудашева за нарушение антидопинговых правил.

"Я занимаюсь плаванием с 5 лет, с 15 лет в сборной, и всю свою плавательную жизнь я был за честный и чистый спорт, никогда не принимал запрещенных препаратов, я против употребления запрещенных веществ, - сказал Кудашев. - Я сдаю тесты на допинг уже более 10 лет и никогда не был ни в чем замечен. Письмо о моем отстранении стало большой неожиданностью и повергло меня в шок. Верю в положительный исход, поэтому продолжаю подготовку к Олимпиаде".