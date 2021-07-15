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Сборные по футболу

Дюков считает, что сборные России по футболу не должны играть по одной схеме

Президент РФС предложил расстановки 4-4-2 или 4-3-3

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Разновозрастные сборные России по футболу не должны играть по одной схеме, это облегчит адаптацию игроков.  Такое мнение журналистам по итогам заседания исполкома Российского футбольного союза (РФС) высказал президент организации Александр Дюков.

"Что касается стиля, речь не идет о том, чтобы команды играли по одной схеме, - сказал Дюков. - Например, 4-4-2 или 4-3-3. Это позволяет при переходе из сборной в сборную быстро адаптироваться. Если говорить о философии, для нашей вертикали сборной на данный момент [это] не было четко сформулировано".

Теги
Дюков, Александр Валерьевич
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