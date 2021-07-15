Президент РФС Дюков сообщил, что уже дважды вакцинировался от коронавируса

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков считает вакцинацию от коронавируса необходимой и уже дважды привился от инфекции. Об этом он сообщил журналистам по итогам заседания исполкома РФС.

Ранее портал "Чемпионат.com" сообщил, что футболисты ЦСКА полным составом отказались вакцинироваться перед началом нового сезона чемпионата России. Однако директор по связям с общественностью и информационной политике армейского клуба Сергей Аксенов в беседе с ТАСС опроверг эту информацию.

"У меня этой информации официально нет. Правильно обратиться с этим вопросом в ЦСКА, - сказал Дюков. - Я лично высказывался о том, что вакцинация нужна. Я уже сделал четыре прививки".