{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в России

Президент РФС Дюков сообщил, что уже дважды вакцинировался от коронавируса

Ранее сообщалось, что футболисты московского ЦСКА в полном составе отказались проходить вакцинацию

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков считает вакцинацию от коронавируса необходимой и уже дважды привился от инфекции. Об этом он сообщил журналистам по итогам заседания исполкома РФС.

Ранее портал "Чемпионат.com" сообщил, что футболисты ЦСКА полным составом отказались вакцинироваться перед началом нового сезона чемпионата России. Однако директор по связям с общественностью и информационной политике армейского клуба Сергей Аксенов в беседе с ТАСС опроверг эту информацию.

"У меня этой информации официально нет. Правильно обратиться с этим вопросом в ЦСКА, - сказал Дюков. - Я лично высказывался о том, что вакцинация нужна. Я уже сделал четыре прививки".

Теги
Российский футбол
Мировой футбол
Футболист Роббен во второй раз объявил о завершении карьеры
Впервые нидерландец заявил об уходе из спорта в 2019 году, однако в 2020 возобновил выступления в своем первом профессиональном клубе "Гронинген"
Футболист Роббен во второй раз объявил о завершении карьеры
Читать полностью