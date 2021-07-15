РФС в ближайшее время изучит финансовое состояние "Нижнего Новгорода"

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Российский футбольный союз (РФС) в ближайшее время изучит финансовое состояние клуба Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) "Нижний Новгород". Об этом журналистам сообщил заместитель генерального секретаря Российского футбольного союза (РФС) Денис Рогачев.

По итогам сезона-2020/21 в первенстве Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ) по спортивному принципу места в РПЛ завоевали самарские "Крылья Советов" и "Оренбург", "Нижний Новгород" и владикавказская "Алания" получили право сыграть в стыковых матчах. Позднее "Оренбург" и "Алания" не прошли лицензирование для участия в РПЛ, в связи с этим "Нижний Новгород" получил прямую путевку в премьер-лигу, а переходные игры были отменены. 14 июля портал "Чемпионат" со ссылкой на источник сообщил, что у нижегородцев есть долги перед футболистами команды за прошлый сезон, они составляют 120 млн рублей.

"Система лицензирования имеет свой календарный план, - сказал Рогачев. - Когда выдается лицензия, оценивается прошлый календарный финансовый год, смотрится, есть ли просроченные задолженности на 31 декабря прошлого года - это критично для выдачи лицензии. Также смотрится первый квартал. Когда мы в мае принимаем решение, оцениваем ситуацию первого квартала".

"Есть две контрольные точки проверки финансового состояния клуба - 30 июня и 30 сентября. Документы об этом поступают в течение 15 дней после наступления соответствующей даты. Мы получим документы по "Нижнему Новгороду" в части финансового контроля в ближайшее время, изучим их и в рамках процедуры лицензирования будем принимать решение - есть там долги или нет. Когда выдавалась лицензия, у "Нижнего Новгорода" по тем датам, которые названы, задолженностей не было - клуб получил лицензию", - отметил заместитель генерального секретаря РФС, подчеркнув, что по состоянию на сегодня от футболистов или тренеров "Нижнего Новгорода" нет ни одного иска в палату по разрешению споров.

Сезон-2021/22 в РПЛ стартует 23 июля. "Нижний Новгород" в первом туре чемпионата России 26 июля дома сыграет с "Сочи".