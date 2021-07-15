Французская жандармерия провела обыск у велокоманды из Бахрейна на "Тур де Франс"

ПАРИЖ, 15 июля. /ТАСС/. Французские жандармы провели обыск в отеле и автобусе команды Bahrain Victorious, которая участвует в "Тур де Франс". Об этом сообщило агентство Reuters.

Обыск состоялся в ночь на четверг в городе По (юго-запад Франции). Согласно сведениям агентства, команда подозревается в применении допинга.

"Тур де Франс" проходит в 108-й раз, в этом году маршрут проложен по территории Франции и Андорры. Гонка Гранд-тура включает 21 этап общей протяженностью 3 414 км. Финиш должен состояться 18 июля в Париже.