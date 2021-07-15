СМИ: власти Каталонии начали процесс выдвижения заявки на проведение Олимпиады-2030

МАДРИД, 15 июля. /ТАСС/. Правительство Каталонии обратилось в Олимпийский комитет Испании с просьбой официально начать переговоры о выдвижении заявки на проведение зимних Олимпийских игр 2030 года. Об этом сообщает Catalunya Radio.

По информации радиостанции, глава кабмина автономной области Пере Арагонес направил письмо председателю комитета Алехандро Бланко Браво.

"В этом письме я хочу выразить заинтересованность правительства [региона], которое я возглавляю, начать переговоры с Международным олимпийским комитетом (МОК) в отношении возможного выдвижения кандидатуры Пиренеи - Барселона для организации Олимпийских и Паралимпийских игр 2030 года", - говорится в письме.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Испании Педро Санчес заявил о поддержке инициативы региональных властей.

Страна - хозяйка Олимпийских игр 2030 года, как ожидается, будет объявлена на 140-й сессии МОК в Индии в 2023 году. Барселона принимала летние Олимпийские игры 1992 года.