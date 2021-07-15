Шахматист Аронян пропустит первую партию 1/64 финала Кубка мира по состоянию здоровья

СОЧИ, 15 июля. /ТАСС/. Армянский шахматист Левон Аронян пропустит первую партию 1/64 финала Кубка мира в Сочи по состоянию здоровья. Об этом сообщает пресс-служба Международной шахматной федерации (FIDE).

На этой неделе у Ароняна появились простудные симптомы. Как сообщили ТАСС в оргкомитете турнира, шахматиста на время тестов изолировали от других игроков. Несмотря на то, что Аронян чувствует себя хорошо, было принято решение, что он откажется от участия в первой партии. Шахматист должен будет пройти дополнительные тесты, чтобы понять, сможет ли он сыграть вторую партию.

Шахматист начал выступление в Кубке мира со второго раунда.

Ароняну 38 лет, он занимает пятое место в рейтинге Международной шахматной федерации (FIDE). Он четырежды принимал участие в турнире претендентов, дважды выигрывал Кубок мира (2005, 2017), в составе сборной Армении трижды выигрывал Шахматную олимпиаду (2006, 2008, 2012) и побеждал на командном чемпионате мира (2011). Также на его счету победы на чемпионатах мира по рапиду (2009) и блицу (2010). В 2005 году Аронян был признан лучшим спортсменом Армении.