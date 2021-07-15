Чемпион мира по хоккею Попов планирует подписать новый контракт с ЦСКА на один год

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Чемпион мира 2012 года в составе сборной России по хоккею Александр Попов, которому в августе исполнится 41 год, планирует подписать новое соглашение с московским ЦСКА. Об этом ТАСС сообщил агент игрока Станислав Романов.

Срок действия прошлого контракта форварда с ЦСКА истек в апреле.

"Да, Александр Попов планирует подписать новый контракт с ЦСКА на год, - сказал Романов. - Я думаю, в ближайшее время подпишем соглашение, все договоренности и понимание с ЦСКА у нас есть. У нас было желание продолжить карьеру в качестве игрока, поэтому переговоры с клубом шли именно в этом направлении".

Попов выступает за ЦСКА с 2016 года, в составе московского клуба он стал обладателем Кубка Гагарина в сезоне-2018/19. До этого нападающий выступал за омский "Авангард", он является рекордсменом клуба по количеству проведенных сезонов (18) и матчей (900) на высшем уровне, а также по количеству набранных очков (422). В прошедшем сезоне Попов сыграл в 51 матче и набрал 17 очков (3 шайбы + 14 передач).