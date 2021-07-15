{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
КХЛ

Чемпион мира по хоккею Попов планирует подписать новый контракт с ЦСКА на один год

В августе форварду московского клуба исполнится 41 год
Александр Попов (слева) Сергей Фадеичев/ТАСС
Описание
Александр Попов (слева)
© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Чемпион мира 2012 года в составе сборной России по хоккею Александр Попов, которому в августе исполнится 41 год, планирует подписать новое соглашение с московским ЦСКА. Об этом ТАСС сообщил агент игрока Станислав Романов.

На эту тему
Олимпийский чемпион по хоккею Нестеров заключил контракт с ЦСКА
Олимпийский чемпион по хоккею Нестеров заключил контракт с ЦСКА

Срок действия прошлого контракта форварда с ЦСКА истек в апреле.

"Да, Александр Попов планирует подписать новый контракт с ЦСКА на год, - сказал Романов. - Я думаю, в ближайшее время подпишем соглашение, все договоренности и понимание с ЦСКА у нас есть. У нас было желание продолжить карьеру в качестве игрока, поэтому переговоры с клубом шли именно в этом направлении".

Попов выступает за ЦСКА с 2016 года, в составе московского клуба он стал обладателем Кубка Гагарина в сезоне-2018/19. До этого нападающий выступал за омский "Авангард", он является рекордсменом клуба по количеству проведенных сезонов (18) и матчей (900) на высшем уровне, а также по количеству набранных очков (422). В прошедшем сезоне Попов сыграл в 51 матче и набрал 17 очков (3 шайбы + 14 передач).

Теги
КХЛ
Футбол в России
Кварацхелия: Слуцкий не стал ругать футболистов "Рубина" после проигрыша "Спартаку"
По словам грузинского полузащитника, тренер казанского клуба не придает неофициальным матчам излишнего значения
Читать полностью