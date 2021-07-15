"Крылья Советов" организуют свободный от коронавируса сектор на домашних матчах

ТАСС, 15 июля. Самарский футбольный клуб "Крылья Советов" тестирует систему для приобретения билетов и прохода на сектор, свободный от коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

"В настоящий момент "Крылья Советов" совместно с техническим партнером премьер-лиги тестирует систему для приобретения билетов и прохода на сектор covid free, - говорится в сообщении. - О старте продаж билетов на этот сектор будет сообщено в ближайшее время".

Ранее о возможном введении свободных от коронавируса секторов заявляли в санкт-петербургском "Зените". В клубе отметили, что это "будет зависеть от ситуации в городе".

Первый домашний матч нового сезона Тинькофф - Российской премьер-лиги "Крылья Советов" проведут 25 июля против грозненского "Ахмата".