Коротышкин назвал отстранение пловцов Андрусенко и Кудашева провокацией против России

"Хочется дождаться итогов, я думаю, что будет внутреннее разбирательство по факту допинга, но на сегодняшний день я понимаю, что нам недостаточно информации, чтобы сделать какие-то выводы или заявления, до нас доходят только слухи, - сказал Коротышкин. - В преддверии Олимпийских игр становится понятно, что идут какие-то провокации и противодействия Российской Федерации в плане продвижения спорта. Наверное, это происходит и в других странах, но сейчас нами это болезненно воспринимается, так как наша олимпийская команда уже почти одной ногой в Токио. Я так понимаю, что Андрусенко и Кудашеву предъявляется за допинг-пробы восьми или девятилетней давности, мы же знаем, что по истечении десяти лет пробы уничтожаются, видимо, в этот промежуток времени были скрыты какие-то пробы".

Андрусенко 30 лет, она специализируется на плавании баттерфляем и вольным стилем. Является призером чемпионатов мира и Европы, чемпионкой Европы в плавании на короткой воде. Кудашеву 25 лет, он специализируется на плавании баттерфляем, является призером юношеских международных соревнований.