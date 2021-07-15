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Футбол в России

Кварацхелия: Слуцкий не стал ругать футболистов "Рубина" после проигрыша "Спартаку"

По словам грузинского полузащитника, тренер казанского клуба не придает неофициальным матчам излишнего значения

15 июля. Главный тренер футбольного клуба "Рубин" Леонид Слуцкий не стал ругать игроков команды после проигрыша московскому "Спартаку" в матче второго тура Кубка Париматч Премьер. Об этом газете "Спорт-Экспресс" рассказал полузащитник казанцев Хвича Кварацхелия.

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Встреча состоялась 14 июля и завершилась победой красно-белых со счетом 4:0.

"Что говорил Слуцкий в раздевалке? Все нормально, ничего не говорил, - сказал Кварацхелия. - Все было хорошо, не стал пихать. Это же неофициальные игры, поэтому на них и пробуют молодых игроков".

В турнире также принимают участие подмосковные "Химки" и "Сочи". После второго тура "Спартак" набрал четыре очка, "Рубин" и "Сочи" - по два, "Химки" - ни одного. В заключительном туре "Спартак" 18 июля встретится с "Химками", а "Рубин" днем ранее сыграет с "Сочи".

"Спартак" и "Рубин" сыграют друг с другом в матче первого тура нового сезона Тинькофф - Российской премьер-лиги. Встреча пройдет 24 июля в Казани.

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