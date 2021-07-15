Кварацхелия: Слуцкий не стал ругать футболистов "Рубина" после проигрыша "Спартаку"

15 июля. Главный тренер футбольного клуба "Рубин" Леонид Слуцкий не стал ругать игроков команды после проигрыша московскому "Спартаку" в матче второго тура Кубка Париматч Премьер. Об этом газете "Спорт-Экспресс" рассказал полузащитник казанцев Хвича Кварацхелия.

Встреча состоялась 14 июля и завершилась победой красно-белых со счетом 4:0.

"Что говорил Слуцкий в раздевалке? Все нормально, ничего не говорил, - сказал Кварацхелия. - Все было хорошо, не стал пихать. Это же неофициальные игры, поэтому на них и пробуют молодых игроков".

В турнире также принимают участие подмосковные "Химки" и "Сочи". После второго тура "Спартак" набрал четыре очка, "Рубин" и "Сочи" - по два, "Химки" - ни одного. В заключительном туре "Спартак" 18 июля встретится с "Химками", а "Рубин" днем ранее сыграет с "Сочи".

"Спартак" и "Рубин" сыграют друг с другом в матче первого тура нового сезона Тинькофф - Российской премьер-лиги. Встреча пройдет 24 июля в Казани.