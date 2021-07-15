ОКР окажет содействие отстраненным пловцам в деле о нарушении антидопинговых правил

ТАСС, 15 июля. Олимпийский комитет России (ОКР) окажет юридическую помощь временно отстраненным пловцам Александру Кудашеву и Веронике Андрусенко в разбирательстве дела о нарушении антидопинговых правил. Об этом говорится в заявлении ОКР, опубликованном на сайте организации.

В среду Международная федерация плавания (FINA) временно отстранила от соревнований Андрусенко и Кудашева за нарушение антидопинговых правил. Отмечается, что это было сделано на основании данных Всемирного антидопингового агентства (WADA), полученных из московской антидопинговой лаборатории (LIMS).

"Олимпийский комитет России находится в ежедневном контакте с руководством Всероссийской федерации плавания (ВФП), которая планирует оказать спортсменам всю необходимую помощь в сложившейся ситуации, - отмечается в заявлении. - Со своей стороны, ОКР также готов оказать содействие нашим спортсменам и ВФП в рамках имеющейся юридической процедуры".

"Применение к спортсменам временного отстранения, к сожалению, на данный момент ставит под сомнение их участие в предстоящих Олимпийских играх в соответствии с действующими антидопинговыми правилами, - говорится в заявлении. - Конечно, в том случае, если до момента начала соревнований, в которых Андрусенко и Кудашев должны были принять участие, их статус изменится, Олимпийский комитет России предпримет все необходимые меры для восстановления допуска указанных спортсменов к участию в Играх в Токио".