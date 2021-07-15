Джикия прокомментировал разгромную победу "Спартака" над "Рубином" в предсезонной игре

В среду "Спартак" победил "Рубин" со счетом 4:0.

"Не хочу делать какой-то акцент и говорить громкие слова, приятно, что реализуем свои моменты, но не более того, - сказал Джикия. - Все знают, что это товарищеский турнир, к нему нужно относиться спокойно. Мы действовали так, как нам сказали, отталкивались от своей игры, что-то получалось, что-то нет, не буду их ("Рубин") судить, эта игра будет отличаться на 100 процентов от игры, которая будет в первом туре чемпионата, на этом результате зацикливаться не станем. Спокойно, без эйфории двигаемся вперед".

"Спартак" по итогам прошлого сезона занял второе место в турнирной таблице чемпионата России и сыграет в квалификации Лиги чемпионов. "Рубин" стал четвертым и сыграет в третьем квалификационном раунде Лиги конференций. Команды сыграют в первом туре нового сезона чемпионата России. Встреча пройдет 24 июля в Казани.