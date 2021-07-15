Заболевший ковидом член сборной России по регби находится в больнице, угрозы здоровью нет

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Член женской сборной России по регби-7, тест на коронавирусную инфекцию которого дал положительный результат, находится в больнице в Японии, его здоровью ничто не угрожает. Об этом ТАСС сообщил начальник команды Алексей Грамотнев.

В среду источник сообщил ТАСС, что женская сборная России по регби-7 была изолирована в городе Мунаката на юго-западе Японии из-за выявления заражения коронавирусом у массажиста команды. В четверг тесты членов команды дважды дали отрицательный результат, после чего они смогли вернуться к подготовке.

"Ему сделали КТ, поражения легких нет, он оказался носителем, - сказал Грамотнев. - Он попадает под возрастную категорию 50-60 лет, по правилам он должен быть изолирован. Думаю до 25-го числа он будет находиться в больнице. Мы ежедневно созваниваемся, он чувствует себя хорошо".