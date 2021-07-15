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Олимпиада в Токио

Трехкратная победительница турниров Большого шлема Кербер пропустит Олимпиаду

Спортсменка заявила, что не выступит на Играх в Токио из-за усталости
Ангелик Кербер EPA-EFE/FACUNDO ARRIZABALAGA
Описание
Ангелик Кербер
© EPA-EFE/FACUNDO ARRIZABALAGA

ТАСС, 15 июля. Трехкратная победительница турниров Большого шлема немка Ангелик Кербер не выступит на Олимпийских играх в Токио из-за усталости. Об этом 33-летняя теннисистка написала в своем Instagram.

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"Мысль об участии в Олимпийских играх была для меня постоянной мотивацией в последние месяцы двигаться дальше и продолжать верить в свои цели. Мое тело нуждается в отдыхе после нескольких напряженных недель, которые остались позади, я должна сначала восстановиться, прежде чем вернуться на соревнования этим летом. Спасибо за вашу поддержку, так как это было для меня очень трудным решением. Удачи всем немецким спортсменам", - написала Кербер.

Кербер 33 года, она занимает 22-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Немка становилась победительницей Открытого чемпионата Австралии и Открытого чемпионата США в 2016 году, а также Уимблдона в 2018-м. Всего теннисистка завоевала 13 титулов на турнирах WTA. Кербер является серебряным призером Олимпийских игр 2016 года.

Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа.

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