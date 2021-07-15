Спорткомплекс для занятий акробатикой возведут в Югре за 1,3 млрд рублей

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 15 июля. /ТАСС/. Многофункциональный спортивный комплекс более чем на 1 тыс. посетителей, планируют возвести в Нефтеюганске (Ханты-Мансийский автономный округ) до 2024 года. Соответствующий тендер на сумму 1,3 млрд рублей объявила администрация города, сообщается на сайте Ростендера.

Ранее в Нефтеюганске закрыли на ремонт спорткомплекс "Сибиряк", находившийся в аварийном состоянии. В нем, в частности, занимались местные юные акробаты. После этого власти приняли решение о возведении нового спортивного объекта для секции акробатики.

"Через два года в Нефтеюганске планируется открыть новый многофункциональный спортивный комплекс. Подать заявки на участие в тендере можно до 22 июля. На строительство собираются направить 1,3 млрд рублей. Источником финансирования послужит бюджет города Нефтеюганска", - говорится в сообщении.

В трехэтажном здании запроектировали легкоатлетический и акробатический залы, места для зрителей, тренажерную зону и зону отдыха спортсменов. Здесь будет возможность заниматься футболом, баскетболом и волейболом. "Всего заниматься смогут в зале 580 человек, посетителей будет 1 065 человек. <...> Будет запроектирован отдельный пассажирский VIP-лифт", - отмечается в сообщении.