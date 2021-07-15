"Кристалл" вышел в 1/8 финала Кубка европейских чемпионов по пляжному футболу

ТАСС, 15 июля. Чемпион России по пляжному футболу петербургский "Кристалл" обыграл украинский "Сервит" в матче первого раунда плей-офф Кубка европейских чемпионов и вышел в 1/8 финала турнира, проходящего в португальском Назаре.

Встреча завершилась со счетом 7:2. В составе российской команды дублем отметился Родриго (22-я, 25-я минуты), также голы забили Кирилл Романов (9), Артур Папоротный (10), Владислав Жариков (25), Дмитрий Шишин (29) и Датинья (32). У "Сервита" дублем отметился Андрей Пашко (11, 30).

В плей-офф также вышли самарские "Крылья Советов", саратовская "Дельта" и московский "Локомотив". "Дельта" в первом раунде плей-офф обыграла итальянский "Виареджио" со счетом 4:1, а "Локомотив" победил чешский "Богемианс" (11:1). "Крылья Советов" сыграют с израильским "Рош Хааином".

"Кристалл" является действующим чемпионом России. Ранее петербургский клуб выигрывал первенство страны в 2013, 2015, 2016, 2018 и 2019 годах. Еще трижды "Кристалл" становился вторым (2012, 2014, 2017).

Кубок европейских чемпионов проходит с 12 по 18 июля.