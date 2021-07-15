Фигурист Гуменник в новом сезоне будет кататься под классику и современный хит

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Российский фигурист Петр Гуменник в предстоящем сезоне будет кататься с новой короткой программой на классическую музыку, которую ему поставил Николай Морозов, а также с новой произвольной, над которой работали Николай Морошкин и Дмитрий Пимонов. Об этом ТАСС рассказала тренер фигуриста Вероника Дайнеко.

Бронзовый призер чемпионата мира среди юниоров Гуменник дебютировал на взрослом уровне в сезоне-2020/21. Спортсмен завоевал бронзу московского этапа Гран-при и стал победителем пятого этапа Кубка России с короткой программой "Лунная соната" в постановке Морошкина и произвольной "Призрак оперы" в постановке Никиты Михайлова.

"Короткую программу поставил Николай Морозов, это современная композиция на музыку, которая в недавнем времени была хитом, - рассказала Дайнеко. - Произвольная - классика, ее поставили Николай Морошкин и Дмитрий Пимонов, которые продолжат работу с Петром в течение сезона с обеими программами. Обе композиции отличаются друг от друга лексикой движений, современностью и, может быть, в будущем восприятием судей, специалистов и зрителей, но Петру они обе очень подходят. Наверное, потому что несмотря на большие различия, обе программы открывают благородство его души".

Тренер рассказала, что на сборах в Сириусе тренерская команда работала под кураторством известного специалиста Елены Чайковской. "Елена Анатольевна курировала нас на сборах в Сириусе, - сказала Дайнеко. - Сначала наш выбор музыки и темы, как мне кажется, ее слегка шокировал, но потом, посмотрев программу, она не сказала, что это плохо или что не надо делать такую программу, а разъяснила нам наши ошибки, которые мы исправили и исправляем сейчас. Сотрудничество с Еленой Анатольевной и Владимиром Георгиевичем Котиным было для нас очень полезным".