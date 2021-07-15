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Олимпиада в Токио

Тренер команды России по плаванию считает, что рано говорить о возможных заменах в сборной

В среду Международная федерация плавания объявила о том, что российские пловцы Вероника Андрусенко и Александр Кудашев временно отстранены за нарушение антидопинговых правил
Главный тренер сборной России по плаванию Сергей Чепик Юрий Смитюк/ТАСС
Описание
Главный тренер сборной России по плаванию Сергей Чепик
© Юрий Смитюк/ТАСС

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Российские пловцы сосредоточены на подготовке к Олимпийским играм, пока рано говорить о возможных заменах в команде. Об этом ТАСС заявил главный тренер сборной России по плаванию Сергей Чепик.

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В среду Международная федерация плавания (FINA) объявила о том, что российские пловцы Вероника Андрусенко и Александр Кудашев временно отстранены за нарушение антидопинговых правил. Спортсмены в составе национальной сборной готовились к стартующим 23 июля Олимпийским играм в Токио.

"Большая часть команды сейчас во Владивостоке и продолжает подготовку к Олимпийским играм. До Токио осталось совсем чуть-чуть. По поводу замен еще рано что-либо комментировать", - сказал Чепик.

Андрусенко и Кудашев сохраняют шансы на участие в Играх в Токио. Адвокаты российских пловцов уже направили в Спортивный арбитражный суд (CAS) документы по делу спортсменов.

Андрусенко 30 лет, она специализируется на плавании баттерфляем и вольным стилем, является призером чемпионатов мира и Европы, чемпионкой Европы в плавании на короткой воде. Кудашеву 25 лет, он специализируется на плавании баттерфляем, является призером юношеских международных соревнований.

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Олимпиада в Токио
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