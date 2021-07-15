ЦСКА объявил о продлении контракта с чемпионом мира по хоккею Поповым

ТАСС, 15 июля. Чемпион мира 2012 года в составе сборной России Александр Попов продлил контракт с московским клубом Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) ЦСКА. Об этом сообщает пресс-служба армейцев.

⚡️СанСаныч с нами!!!⚡️ Новое соглашение рассчитано сроком на 1 год. Грядущий сезон станет для нападающего шестым в составе армейского клуба. https://t.co/2eOlqdh29S pic.twitter.com/RdxyPHshE6

Соглашение с 40-летним нападающим рассчитано на один год.

Попов выступает за ЦСКА с 2016 года, в составе московского клуба он стал обладателем Кубка Гагарина в сезоне-2018/19. До этого нападающий выступал за омский "Авангард", он является рекордсменом клуба по количеству проведенных сезонов (18) и матчей (900) на высшем уровне, а также по количеству набранных очков (422). В прошедшем сезоне Попов сыграл в 51 матче и набрал 17 (три шайбы + 14 передач) очков.