Детская инженерная школа гонщика Сергея Карякина откроется в ближайшие три года

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 июля. /ТАСС/. Более двух лет понадобится российскому гонщику Сергею Карякину для того, чтобы открыть инженерную школу для детей и подростков в Сысерти в Свердловской области. Об этом он рассказал ТАСС.

Ранее Карякин сообщил ТАСС, что проект технического центра уже разрабатывается, он будет представлен до конца года. С 2022 года начнется реализация проекта.

"Вероятнее всего, школа будет находиться в Сысерти. Там есть активная поддержка главы, есть земельный участок, который отлично к школе подходит, и уже есть пустующие помещения, которые не нужно будет сильно реставрировать. Если проект представим до конца года, то потом, я думаю, где-то года два [понадобится на реализацию]", - сказал он.

В техническом центре дети и подростки смогут обучаться профессиям механика, инженера, конструктора и другим.

Карякин - победитель ралли "Дакар" 2017 года в зачете квадроциклов.