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Формула-1

"Формула-1" представила сконструированный к сезону 2022 года болид

Новая машина имеет, в частности, упрощенную аэродинамику

ТАСС, 15 июля. Руководство чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" представило болид, сконструированный по новым правилам технического регламента 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба "Формулы-1".

Презентация состоялась Сильверстоуне.

"В следующем году в "Формуле-1" начинается захватывающая новая глава, вступает в силу радикально новый свод правил, призванный обеспечить еще более зрелищные гонки", - говорится в заявлении пресс-службы.

Отмечается, что у нового болида упрощена аэродинамика, что должно улучшить ситуацию с обгонами и облегчить преследование соперников. Также "Формула-1" перейдет на низкопрофильные 18-дюймовые колеса.

Десятый этап чемпионата - Гран-при Великобритании - пройдет на автодроме "Сильверстоун" 16-18 июля.

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