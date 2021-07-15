ТАСС, 15 июля. Президент клуба Тинькофф - Российской премьер-лиги ЦСКА Евгений Гинер стал лауреатом премии Российского футбольного союза (РФС) за вклад в развитие футбола. Об этом сообщает пресс-служба московской команды.

Гинер является президентом ЦСКА с 2001 года.

По итогам сезона-2020/21 ЦСКА занял шестое место в турнирной таблице РПЛ и впервые за 20 лет не сыграет в еврокубках.

Гинеру 61 год, за время его правления ЦСКА шесть раз становился чемпионом России, по семь раз выигрывал Кубок и Суперкубок России. В 2005 году ЦСКА первым из российских клубов выиграл Кубок УЕФА (ныне - Лига Европы). Кроме того, в этот период был построен новый домашний стадион красно-синих - "ВЭБ-Арена".