Хоккеист "Коламбуса" Мерзликин заявил, что погибший от петарды Кивлениекс спас ему жизнь

ТАСС, 15 июля. Хоккеист клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Коламбус" Элвис Мерзликин рассказал, что погибший Матисс Кивлениекс спас жизнь ему и его беременной жене. Об этом заявил сам Мерзликин, комментарий которого приводит портал Bleacher Report .

Во время празднования Дня независимости США выстрел фейерверка попал Кивлениексу в грудную клетку в область сердца, после чего 24-летний голкипер "Коламбуса" скончался на месте.

"Он спас много жизней. Я стоял в 5-10 метрах от него вместе со своей беременной женой, он спас моего сына, меня и жену. Своего второго сына мы назовем Матисс", - сказал Мерзликин.

Кивлениекс был основным голкипером сборной Латвии на чемпионате мира 2021 года, на котором команда заняла 11-е место. Он провел на турнире четыре матча. Также вратарь выступал на мировом первенстве - 2018, где латвийцы заняли восьмое место.

Голкипер выступал за "Коламбус" с сезона-2019/20. В минувшем сезоне он провел два матча, одержав одну победу. Всего на его счету восемь матчей в НХЛ. Ранее он играл за фарм-клуб "Коламбуса" "Кливленд", в который перешел в 2017 году.