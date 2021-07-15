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НХЛ

Хоккеист "Коламбуса" Мерзликин заявил, что погибший от петарды Кивлениекс спас ему жизнь

Кивлениекс скончался 4 июля, во время празднования Дня независимости США выстрел фейерверка попал ему в грудную клетку в область сердца

ТАСС, 15 июля. Хоккеист клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Коламбус" Элвис Мерзликин рассказал, что погибший Матисс Кивлениекс спас жизнь ему и его беременной жене. Об этом заявил сам Мерзликин, комментарий которого приводит портал Bleacher Report.

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Во время празднования Дня независимости США выстрел фейерверка попал Кивлениексу в грудную клетку в область сердца, после чего 24-летний голкипер "Коламбуса" скончался на месте.

"Он спас много жизней. Я стоял в 5-10 метрах от него вместе со своей беременной женой, он спас моего сына, меня и жену. Своего второго сына мы назовем Матисс", - сказал Мерзликин.

Кивлениекс был основным голкипером сборной Латвии на чемпионате мира 2021 года, на котором команда заняла 11-е место. Он провел на турнире четыре матча. Также вратарь выступал на мировом первенстве - 2018, где латвийцы заняли восьмое место.

Голкипер выступал за "Коламбус" с сезона-2019/20. В минувшем сезоне он провел два матча, одержав одну победу. Всего на его счету восемь матчей в НХЛ. Ранее он играл за фарм-клуб "Коламбуса" "Кливленд", в который перешел в 2017 году.

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