Магнус Карлсен сделал первую прививку от коронавируса перед Кубком мира в Сочи

МОСКВА, 15 июля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Обладатель шахматной короны Магнус Карлсен приехал на Кубок мира в Сочи, сделав первую прививку от коронавируса. Об этом ТАСС рассказали в оргкомитете турнира.

Матч Магнуса Карлсена на Кубке мира в Сочи вызывал ажиотаж у международных СМИ

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В четверг норвежец в первой партии во втором круге победил черными фигурами хорвата Сашу Мартиновича. Вторая партия состоится в пятницу.

"После партии чемпион мира ответил на многочисленные вопросы прессы. В частности, он рассказал, что перед турниром в Сочи получил первую дозу вакцины от коронавируса. Также он поздравил Яна Непомнящего с прошедшим днем рождения", - сообщили ТАСС в оргкомитете.

Мужской Кубок мира завершится 6 августа. Общий призовой фонд соревнования составляет $1 892 500. Победитель и финалист турнира получат путевки в турнир претендентов.

Соперник Карлсена по ближайшему матчу за мировую шахматную корону россиянин Ян Непомнящий принял решение пропустить турнир в Сочи.