Двукратная победительница Australian Open Азаренко пропустит Олимпиаду

ТАСС, 15 июля. Двукратная победительница Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) белоруска Виктория Азаренко не выступит на Олимпийских играх в Токио из-за пандемии коронавирусной инфекции. Об этом 31-летняя теннисистка написала в своем Instagram .

"Я приняла трудное решение не ехать в Токио, - написала Азаренко. - У меня остались великолепные воспоминания о победе на Олимпиаде в составе сборной Белоруссии, но, учитывая все вызовы, связанные с пандемией, я знаю, что это правильный выбор для меня и моей команды".

Азаренко занимает 14-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Белорусская спортсменка является двукратной победительницей Открытого чемпионата Австралии (2012, 2013), она также доходила до финала Открытого чемпионата США (2012, 2013, 2020), играла в полуфинале Уимблдона (2011, 2012) и Открытого чемпионата Франции (2013). На Олимпиаде 2012 года Азаренко завоевала золотую медаль в миксте и бронзовую награду в одиночном разряде.

Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа.