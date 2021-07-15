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Бокс

Третий бой Фьюри и Уайлдера перенесен на 9 октября

Изначально поединок должен был пройти 24 июля, но за две недели до него Фьюри заразился коронавирусом
Тайсон Фьюри и Деонтей Уайлдер EPA-EFE/ETIENNE LAURENT
Описание
Тайсон Фьюри и Деонтей Уайлдер
© EPA-EFE/ETIENNE LAURENT

ТАСС, 15 июля. Третий поединок за чемпионский пояс по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в супертяжелом весе между действующим чемпионом британцем Тайсоном Фьюри и американцем Деонтеем Уайлдером состоится 9 октября. Об этом сообщается на странице промоутерской компании Top Rank в Twitter.

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Изначально бой должен был пройти 24 июля, но за две недели до него Фьюри заразился коронавирусом.

22 февраля 2020 года Фьюри победил Уайлдера техническим нокаутом в седьмом раунде и завоевал титул чемпиона мира. Уайлдер потерпел первое поражение на профессиональном ринге, дважды по ходу боя Фьюри отправлял американца в нокдаун. В первом поединке, который прошел в 2018 году, был зафиксирован ничейный результат.

Уайлдеру 35 лет, он удерживал титул чемпиона мира по версии WBC с января 2015 года, защитив его 10 раз. В послужном списке Уайлдера 42 победы (41 нокаутом), одно поражение и одна ничья. В активе 32-летнего Фьюри 30 побед (21 нокаутом) и одна ничья.

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