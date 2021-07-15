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Футбол в России

Зотов: срок выплат по задолженностям в ФК "Нижний Новгород" наступит в сентябре

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Срок выплаты по задолженностям перед игроками футбольного клуба "Нижний Новгород" наступит в сентябре, именно тогда они будут считаться долгами. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор Общероссийского профессионального союза футболистов (ОПСФ) Александр Зотов.

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14 июля портал "Чемпионат" со ссылкой на источник сообщил, что у "Нижнего Новгорода" есть долги перед футболистами команды за прошлый сезон, они составляют 120 млн рублей. На следующий день заместитель генерального секретаря Российского футбольного союза (РФС) Денис Рогачев заявил, что организация в ближайшее время изучит финансовое состояние клуба.

"Обращений пока не было, потому что большая часть долгов - по премиальным, - сказал Зотов. - Срок выплат по ним пока не наступил, они станут долгами, если их не выплатят к сентябрю. У нас никаких сигналов по лицензированию не было. Обращений тоже не было - ни в палату по разрешению споров РФС, ни к нам".

"Неприятно перед началом сезона читать такие письма - это вызывает тревогу, но я надеюсь на возможность нормально провести этот сезон. Как я понимаю, в клубе не планируется никаких экстра-затрат на какие-то выплаты. Думаю, если клуб сможет найти какие-то дополнительные источники (плохо только, что это делается только сейчас), проблем не будет. Но даже если без них, со всеми выплатами от премьер-лиги и тем, что регион готов заплатить, уже более-менее нормальный бюджет набирается", - отметил собеседник агентства.

В сезоне-2020/21 в Тинькофф - Российской премьер-лиге (РПЛ) выступал "Тамбов", большую часть сезона команда испытывала финансовые проблемы. 30 мая после вылета из премьер-лиги клуб не смог пройти лицензирование для участия во втором и третьем по силе дивизионах российского футбола. "Может ли "Нижний Новгород" повторить историю "Тамбова"? Это по-разному организованные клубы - у "Тамбова" не было ни ресурсов, ни своего нормального стадиона; весь проект выглядел несостоятельно. У "Нижнего" хорошая инфраструктура, хороший стадион - надеюсь, что проблем не будет", - резюмировал гендиректор ОПСФ.

По итогам сезона-2020/21 в первенстве Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ) по спортивному принципу места в РПЛ завоевали самарские "Крылья Советов" и "Оренбург", "Нижний Новгород" и владикавказская "Алания" получили право сыграть в стыковых матчах. Позднее "Оренбург" и "Алания" не прошли лицензирование для участия в РПЛ, в связи с этим "Нижний Новгород" получил прямую путевку в премьер-лигу, а переходные игры были отменены. Сезон-2021/22 в РПЛ стартует 23 июля. "Нижний Новгород" в первом туре чемпионата России 26 июля дома сыграет с "Сочи".

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