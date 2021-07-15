Россиянин Ахмедов покинул UFC после поражения от Тавареса

ТАСС, 15 июля. Российский боец смешанного стиля Омари Ахмедов покинул Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC). Об этом на своей странице в Instagram сообщил его менеджер Ризван Магомедов.

В ночь на воскресенье 33-летний Ахмедов проиграл американцу Брэду Таваресу в рамках турнира UFC 264.

"В прошлую субботу прошел последний бой Омари Ахмедова под эгидой UFC, отработали последний контракт и приняли решение выйти в свободное агентство, так как на столе есть несколько интересных предложений", - написал Магомедов.

Ахмедов выступал в UFC c 2013 года, одержав девять побед и потерпев пять поражений, еще один поединок завершился вничью. Всего в смешанных единоборствах он выиграл 21 поединок при шести поражениях и одной ничьей.