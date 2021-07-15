Контактировавших с инфицированным шахматистом на Кубке мира в Сочи возьмут под наблюдение

КРАСНОДАР, 15 июля. /ТАСС/. Специалисты возьмут под наблюдение контактировавших с участником Кубка мира по шахматам, проходящего в Сочи, тест на коронавирус которого дал положительный результат. Об этом заявили ТАСС в четверг в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю.

Тест на коронавирус участника Кубка мира по шахматам в Сочи дал положительный результат

Ранее пресс-служба Международной шахматной федерации (FIDE) сообщила, что тест на коронавирус одного из участников Кубка мира по шахматам, который проходит в Сочи, дал положительный результат, об этом стало известно во время первой партии второго круга турнира. В соответствии с медицинским протоколом Кубка мира шахматисту было предложено немедленно покинуть игровую зону, ему было засчитано техническое поражение. Инфицированный гроссмейстер помещен на карантин.

"В рамках санитарного законодательства больные будут госпитализированы, контактные взяты под наблюдение сроком на 14 дней", - заявили в управлении.

FIDE также сообщала, что его соперник по партии будет проходить дополнительное медицинское обследование. Мужской Кубок мира завершится 6 августа. Общий призовой фонд соревнования составляет $1 892 500.