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Олимпиада в Токио

Пятиборка Губайдуллина рассказала о своем прогрессе после Олимпиады в Рио-де-Жанейро

Спортсменка рассказала, что перед предстоящими Олимпийскими играми в Токио проделала колоссальную работу
Гульназ Губайдуллина Михаил Метцель/ТАСС
Описание
Гульназ Губайдуллина
© Михаил Метцель/ТАСС

ТАСС, 15 июля. Чемпионка мира 2017 года по современному пятиборью Гульназ Губайдуллина заявила, что готова к борьбе за медали на предстоящей Олимпиаде в Токио. Комментарий спортсменки приводит телеканал "Матч ТВ".

"Настрой боевой. После Рио я прочувствовала, что это такое. Поняла, что Олимпиада значит для профессиональных спортсменов, поняла, как нужно выступать на таких соревнованиях. Есть дневники и записи, которые я перечитываю, потому что память не держит все, эти моменты с предыдущей Олимпиады прорабатываю и знаю, что их теперь не будет", - сказала Губайдуллина.

"Сейчас опыта больше. Изменилась техника фехтования, немного изменила технику плавания. Много проработали в конкуре. Сделали колоссальную работу после прошлой Олимпиады, так что на эти Игры выйду другая я", - добавила спортсменка.

Губайдуллиной 29 лет, на чемпионате мира 2017 года она выиграла золотую медаль в личном первенстве и серебряную в команде.

Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа.

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