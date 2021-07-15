FIDE изучает причины, почему результат теста зараженного шахматиста пришел в ходе партии

СОЧИ, 15 июля. /ТАСС/. Международная шахматная федерация (FIDE) изучает причины, почему уведомление о положительном результате теста на коронавирус одного из участников Кубка мира пришло с опозданием. Об этом сообщает пресс-служба FIDE.

В четверг тест одного из участников Кубка мира, имя которого не называется, показал положительный результат, о чем стало известно лишь в ходе партии второго раунда. В соответствии с медицинским протоколом турнира шахматисту было предложено немедленно покинуть игровую зону, ему было засчитано техническое поражение, а сам гроссмейстер помещен на карантин. Его соперник после этого также прошел тестирование.

"Медицинское агентство, которое проводит тестирование на коронавирус, должно было уведомить FIDE до 13:00 о положительном тесте спортсмена. Однако по причинам, которые мы сейчас изучаем, FIDE была уведомлена об этом лишь в 15:21, когда партия уже началась", - говорится в заявлении.

Мужской Кубок мира завершится 6 августа. Общий призовой фонд соревнования составляет $1 892 500.