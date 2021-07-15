Баскетболист сборной США Бил пропустит Олимпиаду из-за коронавируса

ТАСС, 15 июля. Защитник сборной США по баскетболу Брэдли Бил не сыграет на Олимпийских играх в Токио. Об этом сообщает пресс-служба национальной команды.

Причиной пропуска Олимпиады стал положительный тест игрока на коронавирус, который пришел накануне. У сборной США есть возможность заменить защитника перед отправлением команды в Токио.

Бил провел все три товарищеских матча сборной США в рамках подготовки к Олимпиаде. Американцы уступили нигерийцам (87:90) и австралийцам (83:91), а также обыграли команду Аргентины (108:80).

Билу 28 лет, он выступает в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) за "Вашингтон". В прошедшем сезоне он набирал в среднем за игру 31,3 очка, делал 4,4 передачи и 4,7 подбора.

Сборная США выигрывала медали на всех 18 Олимпиадах, в которых принимала участие, и является 15-кратным победителем Олимпийских игр (1936, 1948, 1952, 1956, 1960, 1964, 1968, 1976, 1984, 1992, 1996, 2000, 2008, 2012, 2016).

Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа, американцы будут выступать в группе А со сборными Ирана, Франции и Чехии.